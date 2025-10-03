Home > Flash news > Mo: Ricciardi, 'immediata liberazione tutti attivisti Flotilla'

Mo: Ricciardi, 'immediata liberazione tutti attivisti Flotilla'

default featured image 3 1200x900

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Siamo a Firenze per la Palestina, per la Flotilla e per quello che è accaduto con il governo genocida di Israele, che ha sostanzialmente rapito dei cittadini che stavano portando degli aiuti umanitari. Il governo Meloni non raggiunge mai il limite della vergog...

di Pubblicato il

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) – "Siamo a Firenze per la Palestina, per la Flotilla e per quello che è accaduto con il governo genocida di Israele, che ha sostanzialmente rapito dei cittadini che stavano portando degli aiuti umanitari. Il governo Meloni non raggiunge mai il limite della vergogna: Meloni sta incolpando i parlamentari e gli attivisti dei soldi che avrebbe speso lo Stato.

Perché? Quando dovevamo rimandare in Libia uno stupratore di bambini i soldi non li abbiamo spesi?". Così sui social Riccardo Ricciardi, capogruppo del M5s alla Camera.

"Ora il nostro senatore Marco Croatti sta tornando a Fiumicino, ma per noi non c’è distinzione tra parlamentari e non: tutti gli attivisti e le attiviste della Flotilla devono tornare immediatamente a casa. Non hanno fatto nulla di male, anzi, hanno fatto qualcosa di bellissimo", conclude.