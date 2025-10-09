Mo: Rixi, 'pace Gaza miglior risposta a chi ha provato alimentare odio'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "La pace a Gaza col cessate il fuoco rappresenta una vittoria dell’umanità e del dialogo sul fanatismo e sulla violenza. È la dimostrazione che anche nei momenti più bui la diplomazia, il coraggio e la volontà di costruire possono pre...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "La pace a Gaza col cessate il fuoco rappresenta una vittoria dell’umanità e del dialogo sul fanatismo e sulla violenza. È la dimostrazione che anche nei momenti più bui la diplomazia, il coraggio e la volontà di costruire possono prevalere sull’odio e sulla distruzione. Oggi il mondo ritrova un segnale di speranza: è questa la risposta più forte a chi ha provato a dividere, a chi ha seminato rancore e paura.

L’Italia continuerà a sostenere ogni percorso di pace e stabilità nel Mediterraneo, con la convinzione che solo la cooperazione può garantire un futuro di libertà e sicurezza per tutti". Così in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.