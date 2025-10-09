Mo: Sa'ar elogia Netanyahu e Trump, 'Israele ha superato test morale ed etico'

Mo: Sa'ar elogia Netanyahu e Trump, 'Israele ha superato test moral...

Mo: Sa'ar elogia Netanyahu e Trump, 'Israele ha superato test moral...

Tel Aviv, (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar elogia l'accordo di cessate il fuoco di Gaza e dichiara che Israele ha superato "una prova morale ed etica" attraverso il suo impegno a liberare gli ostaggi e affermando che non vede l'ora di votare a f...

Tel Aviv, (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar elogia l'accordo di cessate il fuoco di Gaza e dichiara che Israele ha superato "una prova morale ed etica" attraverso il suo impegno a liberare gli ostaggi e affermando che non vede l'ora di votare a favore dell'accordo. Oltre ai successi militari ottenuti negli ultimi due anni di guerra, "Israele ha anche superato la prova morale ed etica del suo impegno nel rilascio degli ostaggi", scrive Sa'ar in un post su X.

"Non credo che ci sia nessun'altra nazione che avrebbe superato una prova simile nello stesso modo. Questo impegno si è espresso nel persistente impegno per liberare gli ostaggi e anche nel modo in cui è stata condotta la guerra stessa", afferma Sa'ar.