Mo: Scalfarotto (Iv), 'a confronto di Albanese Hamas sono colombe'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Francesca Albanese lascia uno studio Tv quando sente il nome di Liliana Segre e definisce 'inaccettabile' il piano di pace. Al confronto ad Hamas sono colombe". Lo scrive su X il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, responsabile esteri del partito.