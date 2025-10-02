Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Non è accettabile" che la premieri Giorgia Meloni attacchi lo sciopero convocato per domani. "Giù le mani dal diritto di sciopero. L'Italia è migliore di che la governa in questo momento". Così Elly Schlein alla Camera.
Mo: Schlein a Meloni, 'giù le mani dal diritto di sciopero'
