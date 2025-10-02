Mo: Schlein, 'da governo nessuna condanna a blocco Flotilla'**

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Il blocco delle navi della Flotilla è "un atto illegale da ogni punto di vista" ma questo "noi, ministro Tajani, non glielo abbiamo sentito dire nessuna parola condanna né di critica". Così Elly Schlein alla Camera dopo le comunicaz...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – Il blocco delle navi della Flotilla è "un atto illegale da ogni punto di vista" ma questo "noi, ministro Tajani, non glielo abbiamo sentito dire nessuna parola condanna né di critica". Così Elly Schlein alla Camera dopo le comunicazioni del ministro Antonio Tajani. "Non è possibile stare a guardare mentre Netanyahu compie atti di pirateria in acque internazionali".