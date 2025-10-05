Mo: Schlein, 'governo faccia possibile per rientro attivisti Flotilla'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "C'è una urgenza che gli italiani sentono di alzare la voce per la pace, per mettere fine ai crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisjordania. C'è stata anche tanta solidarietà alle attiviste e agli attivisti della Flotilla. 26 sono tornati ieri, io stessa ero ad accogliere alcuni di loro". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i giornalisti a Grosseto a margine di un'iniziativa a sostegno del presidente della Regione Eugenio Giani in vista delle elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre.

"Ci sono ancora però 15 attivisti della Flotilla italiani che sono ancora illegittimamente detenuti dopo essere stati illegalmente sequestrati in acque internazionali. E quindi la nostra richiesta è che si faccia tutto il possibile, lo chiediamo al governo e a tutti i governi anche degli altri paesi coinvolti per farli liberare e rimpatriare quanto prima. Ricordiamo che quella che abbiamo visto è un'operazione illegale in acque internazionali, quindi è una detenzione illegittima. Queste persone devono essere subito liberate e messe in condizione di rientrare a casa".