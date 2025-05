**Mo: Schlein, 'Italia ripudia la guerra, Meloni non la rappresenta'**

Roma, 21 mag (Adnkronos) - "Presidente Meloni, lei rappresenta l'Italia ma così l'Italia non è rappresentata da lei. L'Italia non sta in silenzio e ripudia la guerra". Lo ha detto Elly Schlein alla Camera. ...