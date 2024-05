Mo: Schlein, 'riconoscere stato Palestina, anche Italia si muova'**

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "Abbiamo visto che la Spagna e la Norvegia hanno proceduto al riconoscimento dello stato di Palestina, sarebbe ora che lo facesse anche l'Italia. Noi insistiamo per il riconoscimento a livello europeo. Bene le notizie che arrivano da Spagna e Norvegia, si muova anche l'Italia". Così Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale a Catania.

Il riconoscimento dello stato di Palestina "per aiutare il processo di pace, per il cessate il fuoco che chiediamo da ottobre mentre c'è stato un nuovo attacco con civili straziati a Rafah. Serve un cessate il fuoco immediato per fermare il massacro dei civili, liberare gli ostaggi isrealiani per far ripartire il percorso per due popoli, due Stati. Uno dei due esiste, Israele, mentre l'altro non ha mai avuto pieno riconoscimento e i palestinesi hanno diritto pieno a vivere in pace e in sicurezza in un loro stato".