Mo: Scotto, 'Flotilla a 75 miglia da Gaza'**

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – "Siamo a 75 miglia" da Gaza. Arturo Scotto, deputato Pd, a bordo di una della navi della Global Sumud Flotilla risponde così interpellato al telefono. "Mai nessuno è arrivato così vicino", aggiunge spiegando che, per il momento, la "situazione è tranquilla".