Mo: Scotto, 'mercoledì presenteremo esposto alla procura su comportamenti israeliani'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Mercoledì faremo esposto alla Procura per accendere una luce sul modo in cui si è comportata Israele" con la Flotilla "e su cosa hanno fatto gli altri governi. E’ stato molto faticoso sentirsi abbandonati, per questo nei prossimi giorni bisognerà fare chiarezza su quanto è accaduto". Così il deputato del Pd Arturo Scotto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.