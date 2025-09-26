Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Io sono imbarcata con Croatti e siamo in contatto con Corrado e Scotto. Ad oggi non c'è l'intenzione di sbarcare". Lo dice Benedetta Scuderi, eurodeputata di Avs, che si trova sulla Flotilla a Tagadà su La7.
**Mo: Scuderi (Avs), 'a oggi non c'è intenzione parlamentari di sbarcare da flotilla'**
