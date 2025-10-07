Mo: Scurria (FdI), 'orrore 7 ottobre non può essere negato'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Il 7 ottobre 2023 il mondo ha assistito a un attacco barbaro e senza precedenti contro il popolo israeliano. Donne, uomini, bambini, giovani e anziani sono stati uccisi brutalmente dai terroristi di Hamas. Famiglie spezzate, vite annientate, innocenti strappati al mo...

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Il 7 ottobre 2023 il mondo ha assistito a un attacco barbaro e senza precedenti contro il popolo israeliano. Donne, uomini, bambini, giovani e anziani sono stati uccisi brutalmente dai terroristi di Hamas. Famiglie spezzate, vite annientate, innocenti strappati al mondo in un’esplosione di odio e violenza. Decine di persone sono ancora tenute in ostaggio, lontano dalle loro case, dalle loro famiglie, dalla loro libertà.

Una ferita aperta, un dolore che non può e non deve essere ignorato. Assistiamo a un ritorno preoccupante dell’antisemitismo che si manifesta nelle piazze, nei discorsi ideologici, nelle università e nei media". Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.

"Non possiamo accettare che ancora si tenti di legittimare l’odio verso il popolo ebraico dietro slogan o maschere ideologiche. Chi oggi tace, giustifica o volta lo sguardo è complice. Ma anche chi ancora fa fatica a condannare apertamente l’attacco del 7 ottobre, chi evita di parlare degli ostaggi o, peggio, mette in discussione l’orrore di quel massacro, si pone dalla parte sbagliata della storia, dalla parte di chi è contro la libertà, contro la democrazia, contro l’umanità", conclude.