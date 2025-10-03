Mo: Serracchiani, 'lavorare ad accordo per cessate il fuoco'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Siamo con lavoratori, studenti, famiglie, tante persone comuni, perché vogliamo dire che a Gaza deve cessare il fuoco, deve finire quella carneficina e devono essere liberati gli ostaggi. Noi lo chiediamo anche in questo sciopero generale pacifico. Estremisti ...

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) – "Siamo con lavoratori, studenti, famiglie, tante persone comuni, perché vogliamo dire che a Gaza deve cessare il fuoco, deve finire quella carneficina e devono essere liberati gli ostaggi. Noi lo chiediamo anche in questo sciopero generale pacifico. Estremisti e violenti non vogliono la pace e noi non vogliamo loro". Così la deputata dem Debora Serracchiani a Trieste, partecipando al corteo per Gaza.

"In questo momento a Gaza sono colpiti bambini, donne, uomini che non hanno assolutamente a che fare con quei terroristi che tutti vogliamo vadano via. C’è un accordo possibile per il cessate fuoco e bisogna lavorare perché vada in porto. In Parlamento e fuori dato che il Governo va solo per la sua strada", conclude.