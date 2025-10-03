Mo: Siracusano, 'sciopero non aiuta palestinesi'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Lo sciopero è uno strumento ovviamente legittimo, che rispettiamo, ma in questo caso sembra francamente una forzatura, che non c’entra nulla con ciò che sta accadendo in queste settimane Gaza. Il processo di pace si costruisce con atti formali e c...

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) – "Lo sciopero è uno strumento ovviamente legittimo, che rispettiamo, ma in questo caso sembra francamente una forzatura, che non c’entra nulla con ciò che sta accadendo in queste settimane Gaza. Il processo di pace si costruisce con atti formali e con la diplomazia, e mi ha sorpreso l’astensione ieri in Parlamento di parte dell’opposizione sulla mozione che richiamava il piano per il cessate il fuoco".

Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a L’aria che tira su La7.

"L’obiettivo di certa sinistra – prosegue – sembra solo quello di attaccare a prescindere il governo Meloni, non spendendo alcuna parola, ad esempio, per l’impegno messo in campo in modo responsabile dall’esecutivo per far tornare illesi i nostri parlamentari sulla Flotilla e per difendere tutti i connazionali".

"La Flotilla non ha accettato alcun compromesso, che avrebbe garantito l’effettivo arrivo a Gaza degli aiuti alimentari portati nelle navi di questa spedizione. Doveva essere quello il vero obiettivo dell’iniziativa, invece abbiamo assistito ad altro", conclude.