Mo: Toccalini (Lega), 'collettivi sinistra lascino studiare veri studenti'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "In queste ore collettivi di sinistra stanno occupando scuole e università, definendosi l’equipaggio di terra della Flotilla. Si ergono a paladini della difesa del diritto allo studio e poi bloccano le lezioni di veri studenti che vorrebbero discutere di ...

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) – "In queste ore collettivi di sinistra stanno occupando scuole e università, definendosi l’equipaggio di terra della Flotilla. Si ergono a paladini della difesa del diritto allo studio e poi bloccano le lezioni di veri studenti che vorrebbero discutere di problemi reali del mondo universitario e scolastico. Basta con queste manfrine". Così in una nota Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale Lega Giovani.