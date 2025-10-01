Mo: Trump firma ordine esecutivo, 'attacchi a Qatar costituiranno minaccia a Usa'

Washington, 1 ott. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo in base al quale qualsiasi attacco armato al territorio, alla sovranità o alle infrastrutture critiche dello Stato del Qatar sarà considerato una minaccia alla pace e alla sicur...

Washington, 1 ott. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo in base al quale qualsiasi attacco armato al territorio, alla sovranità o alle infrastrutture critiche dello Stato del Qatar sarà considerato una minaccia alla pace e alla sicurezza degli Stati Uniti. Secondo l'ordinanza, in caso di un simile attacco, gli Stati Uniti adotteranno tutte le misure legittime e appropriate, comprese misure diplomatiche, economiche e, se necessario, militari, per proteggere gli interessi degli Stati Uniti e del Qatar e ripristinare la pace.