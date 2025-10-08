Mo: Turchia condanna intercettazione flottiglia per Gaza, 'atto di pirateria'

Ankara, 8 ott. (Adnkronos/Afp) - Il ministero degli Esteri turco ha condannato l'intercettazione da parte di Israele di una nuova flottiglia diretta a Gaza definendola un "atto di pirateria". "L'intervento in acque internazionali contro la Freedom Flotilla è un atto d...

Ankara, 8 ott. (Adnkronos/Afp) – Il ministero degli Esteri turco ha condannato l'intercettazione da parte di Israele di una nuova flottiglia diretta a Gaza definendola un "atto di pirateria". "L'intervento in acque internazionali contro la Freedom Flotilla è un atto di pirateria", ha affermato Ankara in una nota, descrivendolo come "un attacco contro attivisti civili, tra cui cittadini turchi e membri del parlamento".