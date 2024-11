Mo: Usa invieranno ulteriori schieramenti militari

Washington, 2 nov. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi schieramenti militari in Medio Oriente, tra cui "cacciatorpediniere con missili balistici, squadroni di caccia e aerei cisterna e diversi bombardieri d'attacco a lungo raggio B-52 dell'aeronautica militare statuni...

Washington, 2 nov. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi schieramenti militari in Medio Oriente, tra cui "cacciatorpediniere con missili balistici, squadroni di caccia e aerei cisterna e diversi bombardieri d'attacco a lungo raggio B-52 dell'aeronautica militare statunitense", secondo una dichiarazione del portavoce del Pentagono, il maggiore generale Pat Ryder.

L'invio delle truppe, ordinato dal Segretario alla Difesa Lloyd Austin, inizierà nei prossimi mesi e verrà effettuato in linea con gli "impegni degli Stati Uniti per la protezione dei cittadini e delle forze armate statunitensi in Medio Oriente, la difesa di Israele e la de-escalation attraverso la deterrenza e la diplomazia".

Secondo la dichiarazione, "Questi schieramenti si basano sulla recente decisione di schierare il sistema di difesa missilistico Terminal High Altitude Area Defense (Thaad) in Israele, nonché sulla posizione sostenuta dell'Amphibious Ready Group Marine Expeditionary Unit (Arg/Meu) del Dipartimento della Difesa nel Mediterraneo orientale". Il Segretario Austin, si legge nella dichiarazione, "continua a chiarire che se l'Iran, i suoi partner o i suoi delegati dovessero sfruttare questo momento per colpire il personale o gli interessi americani nella regione, gli Stati Uniti adotteranno tutte le misure necessarie per difendere il nostro popolo".