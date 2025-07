Mo: Wadephul, 'riconoscimento Stato palestinese a fine negoziati, ma intanto inizino'**

Berlino, 31 lug. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha dichiarato che il riconoscimento di uno Stato palestinese giunge alla fine di negoziati per una soluzione a due Stati, ma che tale processo deve iniziare ora, avvertendo che Berlino reagirà a "misure unilaterali". "Una soluzione negoziata a due Stati resta l'unica via che può offrire alle persone di entrambe le parti una vita in pace, sicurezza e dignità", ha affermato in una dichiarazione rilasciata poco prima del suo viaggio in Israele e nei territori palestinesi.

"Per la Germania, il riconoscimento di uno Stato palestinese avviene più che altro alla fine di questo processo. Ma tale processo deve iniziare ora."