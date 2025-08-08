Mo: Wfp, 'necessari almeno 100 camion di aiuti al giorno per Gaza'

Gaza, 8 ago. (Adnkronos) - Il Programma Alimentare Mondiale (Wfp) chiede almeno 100 camion di aiuti al giorno per Gaza. In un aggiornamento sulla terribile situazione umanitaria a Gaza, il Wfp afferma che finora solo 60 autisti dei suoi camion con gli aiuti umanitari sono stati controllati e approva...

Gaza, 8 ago. (Adnkronos) – Il Programma Alimentare Mondiale (Wfp) chiede almeno 100 camion di aiuti al giorno per Gaza. In un aggiornamento sulla terribile situazione umanitaria a Gaza, il Wfp afferma che finora solo 60 autisti dei suoi camion con gli aiuti umanitari sono stati controllati e approvati dall'esercito israeliano. Le autorità israeliane, inoltre, continuano a ostacolare le sue missioni di aiuto.

"Dal 27 luglio, 266 camion del Wfp in arrivo ai valichi di frontiera sono stati respinti, il 31% dei quali era stato inizialmente approvato", si legge nell'aggiornamento dell'organizzazione. "I movimenti dei convogli sono spesso ostacolati da modifiche dell'ultimo minuto da parte delle autorità israeliane e da una grave insicurezza dovuta alle attività militari lungo le rotte".