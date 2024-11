Mo: Wp, 'sforzi Israele per cessate il fuoco in Libano regalo a Trump'

Mo: Wp, 'sforzi Israele per cessate il fuoco in Libano regalo a Trump'

Tel Aviv, 14 nov. (Adnkronos) - Israele sta portando avanti sforzi per raggiungere un cessate il fuoco in Libano come primo "regalo" della sua politica estera per la nuova amministrazione Trump. Lo riporta il Washington Post , citando funzionari israeliani."C'è un accordo ...