Pechino, 4 dic. (Adnkronos) – La Cina fornirà 100 milioni di dollari in aiuti per contribuire ad alleviare la crisi umanitaria a Gaza e sostenere gli sforzi di ricostruzione. Lo ha annunciato il presidente cinese Xi Jinping durante una conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron, dopo il loro incontro a Pechino.
Mo: Xi, 'da Cina 100 milioni di dollari in aiuti per Gaza'
