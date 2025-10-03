Mo: Zangrillo, 'Landini? Faccio fatica a chiamarlo segretario Cgil, ha aspirazioni politiche'

Home > Flash news > Mo: Zangrillo, 'Landini? Faccio fatica a chiamarlo segretario Cgil, ha a...

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) – Se anche io oggi ho scioperato? "Assolutamente no, non perché sia contrario agli scioperi ma perché non comprendo la ragione. Io sono un boomer, abituato al sindacato che difende i diritti dei lavoratori. Un sindacato che dichiara sciopero generale per la Flotilla non sta facendo il sindacato. Landini faccio fatica a chiamarlo segretario della Cgil, è il signor Landini con aspirazioni politiche".

Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1.