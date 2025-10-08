Mo: Zedda (FdI), 'Scotto e Scuderi pensano stesse cose Albanese su Segre?'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Dopo la reazione di qualche giorno fa di Francesca Albanese, che al solo sentir nominare il nome di Liliana Segre, in diretta su La7, si è alzata e se ne è andata, sarei curiosa di sapere cosa ne pensano gli onorevoli Scotto e Scuderi. Penso a loro perc...

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "Dopo la reazione di qualche giorno fa di Francesca Albanese, che al solo sentir nominare il nome di Liliana Segre, in diretta su La7, si è alzata e se ne è andata, sarei curiosa di sapere cosa ne pensano gli onorevoli Scotto e Scuderi. Penso a loro perché questa mattina hanno partecipato a una conferenza con la Albanese, e non mi sembra si siano espressi in solidarietà della senatrice Segre, e quindi la domanda sorge spontanea, anche loro due credono che la senatrice non sia lucida?" Così in una nota Antonella Zedda, senatore di Fratelli d’Italia e vicepresidente del gruppo.

"Questa stessa domanda la voglio rivolgere anche al Partito democratico, sono dalla parte della Albanese o condividono le parole che abbiamo letto nell’intervista sul Corriere della Sera al figlio di Liliana Segre? Servono parole di condanna per gli atteggiamenti antisemiti della Albanese, e noi continueremo a chiederle fino a che non arriveranno", conclude.