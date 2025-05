Moby sarà partner di Calciomercato di Sky

Roma, 12mag. (Adnkronos) – Il calcio d’inizio dell’estate e il primo colpaccio del calciomercato del mare li firma Moby, che sarà partner di tutte le tappe della stagione 2025 di “Calciomercato-L’originale on tour” avendo firmato la sigla della trasmissione di Sky, interamente girata su Fantasy e Legacy.

E' quanto si legge in una nota.

Già dalle prime immagini della sigla della trasmissione di Sky realizzate sulle due ammiraglie Moby si intuisce che siamo di fronte ai fuoriclasse dell’estate, fin dal titolo della canzone che la accompagna e dal claim della stagione 2025 della trasmissione: “Fino alla fine del mare”, presentata da Alessandro Bonan nell’anteprima della stagione al Teatro della Fortuna di Fano. Confermatissimo il tridente d’attacco alla guida della trasmissione che vince ogni stagione la Champions del calciomercato: insieme a Bonan anche quest’anno ci sono Gianluca Di Marzio e Fayna e l’ingresso in squadra di Moby rende la squadra ancora più forte.

“Calciomercato-L’originale – spiega il vicepresidente di Moby Alessandro Onorato – è il programma dell’estate e delle vacanze degli italiani e il momento dell’inizio del calciomercato, esattamente come la fine dell’anno scolastico, segna di fatto il via alla stagione delle vacanze e dei viaggi estivi verso le isole più belle a bordo delle nostre navi. Quindi ci siamo detti “Dobbiamo salire a bordo, anzi far salire a bordo la trasmissione di Sky”. Non a caso per le riprese sono state scelte Moby Fantasy e Moby Legacy che sono i traghetti più grandi, moderni ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo, con standard da nave da crociera e un’attenzione assoluta ai servizi di bordo, a partire dalla ristorazione, con un intero ponte dedicato e preparazioni a vista, come un continuo show-cooking in mezzo al mare.

Le prime due tappe del tour saranno a Olbia-San Pantaleo, nello splendido borgo colorato della Costa Smeralda e a Golfo Aranci, centri sulle direttrici delle rotte di Moby in arrivo a Olbia da Genova, Livorno, Piombino e Civitavecchia, veri e propri ponti fra l’Italia e l’Europa continentale e la Sardegna. Per chi vuole seguire “Calciomercato-L’originale” anche in mezzo al mare non c’è problema: sulle navi, a partire da Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder, c’è il wi-fi free. Ed è possibile assistere alle trasmissioni di Sky sui maxischermi di tutta la flotta. E Sky e Moby sono pronte ad essere i gemelli del gol dell’estate.