Moda, all’outlet di Barberino i sogni degli studenti Mita

Roma, 2 dic. (askanews) – Si chiama “OPEN FOR DREAMS” ed è una collezione di ventitré pezzi unici, ideati, disegnati, modellati, cuciti uno a uno dagli studenti dell Its Mita, Made in Italy Tuscany Academy, in un progetto in partnership con Barberino Designer Outlet del gruppo McArthurGlen. I capi prodotti sono esposti proprio all Outlet di Barberino del Mugello.

Maria Chiara Bellomo è Centre Manager di Barberino Designer Outlet: “La sostenibilità è la nostra priorità strategica, non solo dal punto di vista ambientale, che ci vede impegnati comunque nella riduzione delle emissioni, dei rifiuti, della ricerca di energia sostenibile e pulita, ma è soprattutto responsabilità sociale, solidarietà.

La responsabilità sociale che per noi significa avere un impatto positivo nell area e nell ambiente che ci circonda sulla comunità che è intorno a noi. In questo contesto nasce il progetto di collaborazione con Mita academy”, spiega.

La sfida raccolta dagli studenti è stata re-immaginare la moda oggi, riflettendo sui cambiamenti portati dalla pandemia. Ne sono nati prodotti dalle linee pulite e comode.

La direttrice del Mita, Antonella Vitiello, spiega: “I nostri ragazzi hanno lavorato su un obiettivo fondamentale, quello che è l inclusività, la possibilità di valorizzare il tempo libero, e quindi capi che potessero essere utilizzabili da qualsiasi persona, senza distinzione di genere, e senza distinzione neanche di fisicità, quindi indossati da chiunque e per chiunque”.

Interprete d’eccezione per la capsule collection Larissa Iapichino, giovane e talentuosa atleta, Brand Ambassador per il 2021 di Barberino Designer Outlet. E di Open for dreams non manca una vetrina online, spiega Bellomo: “I capi sono a disposizione di chi desidera acquistarli tramite donazione. Il ricavato delle donazioni verrà devoluto in beneficenza ad una realtà locale”.