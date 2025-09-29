Moldova: Colombo (FdI), 'dalle urne messaggio di libertà e di Europa'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Il voto in Moldavia rappresenta un messaggio importante per tutto la zona Balcanica: nonostante le interferenze e la pressione di una vera e propria guerra psicologica e ibrida, il popolo moldavo ha scelto di confermare con forza il proprio orientamento europeo. &Eg...

Roma, 29 set.-(Adnkronos) – "Il voto in Moldavia rappresenta un messaggio importante per tutto la zona Balcanica: nonostante le interferenze e la pressione di una vera e propria guerra psicologica e ibrida, il popolo moldavo ha scelto di confermare con forza il proprio orientamento europeo. È la dimostrazione che la volontà di democrazia e libertà è più forte di ogni tentativo di condizionamento esterno".

Così il deputato di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo, presidente Uip Italia-Repubblica di Moldova.

"La presidente Maia Sandu e il suo partito hanno saputo guidare il Paese in una sfida difficilissima, con coraggio e determinazione. A loro vanno le congratulazioni del gruppo di amicizia Interparlamentare Italia-Moldova di cui sono presidente e il riconoscimento per il grande lavoro di sacrificio compiuto, che oggi apre la strada a un futuro di stabilità e riforme. L’Italia e l’Unione europea resteranno al fianco della Moldavia, così come di tutti i Paesi che, pur tra ostacoli e difficoltà, intraprendono il percorso di avvicinamento alla famiglia europea", conclude.