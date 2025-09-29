Moldova: Mollicone, 'vittoria rafforza Europa delle radici'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Il voto in Moldova segna una tappa storica: un popolo che ha scelto l’Europa, respingendo pressioni e campagne di disinformazione, e riaffermando con coraggio il valore della libertà. La leadership del Presidente Maia Sandu è stata determinante, ...

Roma, 29 set.-(Adnkronos) – "Il voto in Moldova segna una tappa storica: un popolo che ha scelto l’Europa, respingendo pressioni e campagne di disinformazione, e riaffermando con coraggio il valore della libertà. La leadership del Presidente Maia Sandu è stata determinante, ma è soprattutto la determinazione dei cittadini moldavi ad aver reso possibile questo risultato.

Ora spetta a noi sostenere concretamente questo percorso di adesione, premiando la forza e la fiducia dimostrate da un Paese che guarda ad un futuro europeo". Così il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone di Fratelli d’Italia.

“Il legame tra Italia e Moldova, solido sul piano politico ed economico, trova nella cultura il suo terreno più fertile. Ne è stato esempio il Festival lirico DescOpera a Orheiul Vechi, dove ho avuto l’onore di accompagnare la delegazione del Teatro dell’Opera di Roma insieme al presidente Sandu e alle istituzioni moldave: un momento che ha confermato la capacità della cultura di superare i confini, costruire amicizia duratura e evidenziare le radici comuni consolidate dal voto di ieri. Questa vittoria non è solo della Moldova, ma di tutta l’Europa delle radici: un’Europa che difende i suoi valori, la memoria condivisa e il rispetto reciproco, e che oggi trova nuova linfa nella scelta coraggiosa del popolo moldavo", conclude.