Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha dato l’ok per avviare una Ops, offerta pubblica di scambio volontaria, sull’intero capitale azionario di Mediobanca.

Monte dei Paschi di Siena presenta Ops da 13,3 miliardi su Mediobanca

L’offerta è subordinata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e al rispetto delle condizioni specificate nella comunicazione, che saranno dettagliate nel documento di offerta.

Il rapporto di cambio prevede l’emissione di 2,300 nuove azioni MPS per ogni azione Mediobanca esistente, corrispondente a un prezzo implicito di 15,992 euro per azione. L’operazione offre un premio del 5,03% rispetto ai prezzi ufficiali registrati il 23 gennaio 2025, per un valore complessivo di 13,3 miliardi di euro.

Il buon esito dell’operazione permetterà di accelerare l’utilizzo delle attività per imposte differite ottenute da MPS, con un valore attuale netto stimato in 1,2 miliardi di euro, equivalente a circa il 10% dell’attuale capitalizzazione di Mediobanca. MPS prevede di avviare l’offerta pubblica di scambio su Mediobanca tra giugno e luglio.

L’obiettivo di MPS è la creazione di un nuovo leader bancario italiano attraverso l’unione di due marchi storici del settore finanziario: MPS, focalizzato sul Retail e Commercial Banking, e Mediobanca, specializzato in Wealth Management, Corporate & Investment Banking e Consumer Finance.

Il comunicato di Monte dei Paschi di Siena

“Dall’unione tra Mps e Mediobanca nasce un nuovo campione nazionale nel settore bancario italiano, che si posiziona al terzo posto nei segmenti chiave, con una forte complementarità di prodotti e servizi e caratterizzato da un business mix altamente diversificato e resiliente, con rilevanti sinergie industriali”.

Secondo MPS, il nuovo gruppo si impegnerà a tutelare e promuovere la crescita dei due marchi già consolidati, MPS e Mediobanca, preservandone il posizionamento strategico e le competenze distintive. L’operazione dovrebbe offrire alle famiglie e alle imprese italiane l’accesso a una piattaforma di servizi bancari più ampia e integrata.