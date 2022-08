Moto: famiglia di Gino Rea, 'ha riportato una commozione cerebrale ma è forte e guarirà'

Roma, 9 ago. – (Adnkronos) – La famiglia di Gino Rea ha pubblicato un comunicato sui social per fare il punto delle condizioni di salute del pilota. Il 32enne inglese del team Fcc Tsr France era caduto sabato nella seconda sessione di prove libere della 8 ore di Suzuka, uno degli eventi più importanti del campionato mondiale Endurance.

“Gino è stato ricoverato in terapia intensiva sabato 6 agosto a seguito di un incidente nelle prove libere 2 -si legge nel post pubblicato dai parenti stretti di Gino- Ha riportato una commozione cerebrale e ha riportato gravi ferite alla testa, ha anche lesioni alla clavicola sinistra. È ancora sotto sedazione per ridurre il gonfiore al cervello e per controllare la sua temperatura, mercoledì dovrebbe sottoporsi a un'altra Tac per una rivalutazione delle sue condizioni”.

Queste le prime informazioni diffuse dalla famiglia, che ha spiegato il motivo di questa iniziale mancanza di notizie: “Non abbiamo potuto pubblicare un post prima, questo per la cultura giapponese in quanto non rilasciano notizie ai media senza prima il contatto diretto con la famiglia". Quindi la parte del post che fa ben sperare per le condizioni di salute del pilota: "Abbiamo avuto l'opportunità di vedere Gino, quindi ora abbiamo la conferma del medico sulle sue condizioni.

Gino ha una mente molto forte, vive la vita a pieno e dà il 100% a qualsiasi situazione. Il suo essere così in forma e in salute, lo aiuterà a tornare a essere Speedy-G”. Su Instagram tanti i messaggi di sostegno per il pilota, a cominciare dal campione del mondo della MotoGP Fabio Quartararo.