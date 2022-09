Motomondiale: Petrucci torna in sella in MotoGp, 'sono emozionato, è un grande regalo'

Buriram, 28 set. – (Adnkronos) – Danilo Petrucci è ormai vicinissimo al ritorno in pista in MotoGP. Lo farà in Thailandia il prossimo 2 ottobre (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) sulla Suzuki, prendendo il posto dell’infortunato Joan Mir.

"Sono molto emozionato, lo considero un grande regalo. Uno dei regali più belli in assoluto, me la voglio godere e voglio divertirmi. Non me lo sarei mai aspettato", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. "E' capitata questa occasione, nata in un lampo. Abbiamo avuto il tempo di decidere e di partire". Petrucci non corre una gara di MotoGP da quasi un anno, quando aveva salutato il Motomondiale a Valencia 2021 (poi le nuove esperienze tra l'avventura alla Dakar e il campionato MotoAmerica Superbike negli USA).

La sfida tecnica è di alto livello. "Di cose diverse ce ne sono molte. In primis, la disposizione del motore. Poi è un anno che non corro in MotoGP. Correre qui in Thailandia è difficile anche quando sei al top della forma. Quando me l'hanno chiesto, ho pensato 'quando mi ricapita?'. Sono contento, anche se ci sarà molto da fare e sarà difficile. Sono carico". E infine: "Sono molto curioso di guidare questa moto, tutti vorrebbero provarla.

E' molto competitiva e questa è la cosa che mi incuriosisce di più. Poi anche lavorare con tutti i ragazzi del team. Sono proprio contento di fare questa esperienza".