Musica: Morandi, ''Allegria' mi dà energia, spero di tornare a suonare presto la chitarra' (2)

(Adnkronos) – “La frase che preferisco della canzone – rivela Morandi – è ‘mi serve una botta di vita. Ci vuole un’azione che riapra la partita’. È una cosa bellissima poter cambiare, anche se una volta può andare bene e un’altra no. Questo brano è quello che mi ci vuole, un calcio per ripartire.

C’è ancora energia, ma lo devo a Jovanotti e al suo pezzo. La fortuna degli interpreti come me è la possibilità di scegliere cose diverse fra loro – aggiunge, ricordando la collaborazione anche con Rovazzi – Mi chiamò tre anni fa e mi divertii anche con lui, allora non erano frequenti come oggi le collaborazioni con i giovani: danno energia. Speriamo – conclude – che l’allegria che l’Italia ci dà con le sue vittorie vada avanti il più possibile, sogniamo Wembley”.

Nel corso della conferenza stampa, Morandi ha ricevuto la telefonata di Jovanotti che ha raccontato di avergli fatto “piacere ascoltare il racconto di tutta la storia che abbiamo vissuto insieme. Ci siamo divertiti tanto a registrare in studio, bellissima la pazzia di uscire con questo pezzo in poche ore, ma non avevo dubbi della tua forza. Sì aprono spiragli di sole oltre la porta e tu porti allegria in un momento che l’allegria ritorna nelle nostre vite, sono pieno di gratitudine.

Morandi – ha aggiunto – altro che non si ricorderebbe il pezzo se dovesse cantarlo dal vivo: ha imparato la canzone a memoria in pochi giorni. Sei un grande professionista – ha detto Jovanotti rivolto a Morandi – ma è come se questa nuova canzone l’avessi cantata io perché sto ricevendo un sacco di complimenti”.