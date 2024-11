Ascolti deludenti per Pomeriggio 5

Myrta Merlino, alla guida di Pomeriggio 5 dal settembre 2023, ha affrontato una stagione difficile. Nonostante le aspettative, gli ascolti non sono stati all’altezza, oscillando tra il 12% e il 15% di share. Questo risultato ha messo in discussione la sua permanenza al timone del programma, storicamente condotto da Barbara d’Urso. La concorrenza, rappresentata da La vita in diretta di Alberto Matano, ha costantemente superato il 20% di share, lasciando Pomeriggio 5 in una posizione di svantaggio.

Decisioni dei vertici Mediaset

Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo, i vertici di Mediaset avrebbero già preso la decisione di non confermare Myrta Merlino per la prossima stagione. Le indiscrezioni suggeriscono che la conduttrice potrebbe essere sostituita da un nome di peso, attualmente sotto contratto con la Rai. Questo cambiamento rappresenterebbe una svolta significativa per il programma, che necessita di un rilancio per attrarre un pubblico più vasto.

Possibili sostituti e il futuro di Myrta Merlino

Tra i nomi circolati come potenziali sostituti di Myrta Merlino, spicca quello di Serena Bortone. La Bortone, dopo aver perso spazi in Rai, potrebbe trovare una nuova opportunità a Mediaset. Con la sua preparazione e il suo approccio ‘anti trash’, rappresenterebbe un cambio di rotta per Pomeriggio 5. Tuttavia, resta da vedere se Myrta Merlino verrà dirottata su Rete4 o se dovrà cercare nuove opportunità altrove. La situazione è in continua evoluzione e i prossimi mesi saranno decisivi per il futuro di entrambe le conduttrici.