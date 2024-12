Un incidente inquietante in piazza Garibaldi

Un episodio drammatico ha scosso la tranquillità di piazza Garibaldi a Napoli, dove una donna di 43 anni, di nazionalità georgiana, è rimasta gravemente ferita a causa di una piastra metallica caduta dal secondo piano di un edificio. Secondo le prime ricostruzioni, l’oggetto non sarebbe caduto accidentalmente, ma potrebbe essere stato lanciato intenzionalmente. Questo ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli edifici e sulla responsabilità dei proprietari.

Intervento delle autorità e soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, la Polizia locale di Napoli è intervenuta per mettere in sicurezza l’area e prestare soccorso alla vittima. La donna, pur essendo cosciente, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Cardarelli, dove attualmente è ricoverata in prognosi riservata. Le autorità hanno sequestrato la piastra metallica, ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti tecnici.

Indagini in corso e testimonianze chiave

Le indagini sono già in fase avanzata. Gli agenti della Polizia locale, in particolare dell’unità operativa San Lorenzo, stanno identificando i proprietari e i gestori delle attività commerciali presenti nell’edificio, nonché i residenti, per raccogliere informazioni utili a chiarire la dinamica dell’incidente. Inoltre, sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza situate nei pressi dell’incrocio tra piazza Garibaldi e via Milano, che potrebbero rivelarsi fondamentali per ricostruire i momenti precedenti alla caduta dell’oggetto.

Un testimone oculare ha riferito di aver visto una persona sul balcone da cui è precipitata la piastra, fornendo dettagli che potrebbero indirizzare le indagini verso una cittadina di nazionalità ucraina, la cui posizione è attualmente sotto esame da parte delle autorità competenti. Questo sviluppo ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiore sicurezza e controlli più rigorosi sugli edifici della zona.