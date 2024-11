Due incidenti mortali sulle strade della provincia di Napoli: un giovane di 18 anni è deceduto a Vico Equense, mentre anche un uomo di 36 anni ha perso la vita a Nola. Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita.

Napoli, doppio incidente mortale nella notte: morti un 18enne e un 36enne

È questo il resoconto della serata di movida sulle strade napoletane. Durante questa notte, i carabinieri sono intervenuti su via statale 145 Sorrentina in zona Bikini per un sinistro stradale. Poco prima e per cause ancora da stabilire, un ragazzo di 18 anni alla guida della sua moto insieme ad una ragazza di 17 anni ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un muretto. Il giovane, proveniente da Castellammare di Stabia, è deceduto all’istante, mentre la ragazza di 17 anni è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale del Mare a Napoli dove è ricoverata in pericolo di vita.

Il corpo del ragazzo sarà disponibile per l’autopsia presso la Procura di Torre Annunziata. A Nola, invece, i carabinieri sono intervenuti in via Ponte di Nola, vicino all’ingresso della zona Asi per un altro incidente stradale. Poco prima e per cause ancora da stabilire, un uomo di 36 anni alla guida di una Ford Focus sw ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il guardrail. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Pietà a Nola, ma poco dopo ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate. Il veicolo è stato sequestrato e il corpo sarà messo a disposizione della Procura di Nola per l’autopsia.”