Napoli: M5s, 'solidarietà a Borrelli, suo coraggio esempio per cittadini'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "Al collega di Avs Francesco Emilio Borrelli va la piena solidarietà del M5S per l'ennesima aggressione subita durante la sua ultima coraggiosa denuncia pubblica. Il suo coraggio in prima linea contro illegalità, soprusi e ingiustizie incarna perfettamente lo spirito con cui pensiamo si debba servire la collettività in politica e nelle istituzioni ed è un esempio virtuoso per i cittadini. Conoscendo la determinazione con cui Borrelli si batte dalla parte dei più deboli, siamo certi che non sarà questo ennesimo episodio increscioso a fermarlo". Lo afferma il gruppo M5S alla Camera.