Napolitano: Fontana, 'Parlamento insostituibile presidio sovranità popolare'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Giorgio Napolitano "ha vissuto da protagonista i cambiamenti politici, economici e sociali che segnarono l’Italia del Secondo dopoguerra e la delicata fase di transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica. Nei suoi discorsi rimarcò con decisione l’assoluta centralità del Parlamento, da lui considerato come 'insostituibile espressione e presidio della sovranità popolare e come luogo di decisivo confronto sui problemi della Nazione'.

È questa una convinzione sulla quale tornò spesso, in particolare negli anni in cui fu presidente della Camera dei deputati e, successivamente, durante il suo mandato al Quirinale". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della presentazione a Montecitorio dei 'Discorsi parlamentari di Giorgio Napolitano nel centenario della nascita', alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Anche dopo l’avvento della Seconda Repubblica -ha aggiunto- non smise mai di fare richiamo alla necessità di cercare un terreno comune di dialogo. Sottolineò l’importanza del rispetto reciproco e dell’ascolto tra opposti schieramenti, chiamati a confrontarsi con dignità nelle Aule parlamentari".