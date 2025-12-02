Napolitano: il figlio Giulio, 'grandezza Nazione da confronto in Parlamento'**

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Per lui il Parlamento era il tempio della democrazia, perchè era convinto della bontà della forma di governo parlamentare scelta dai Costituenti, perchè credeva nelle virtù delle Istituzioni rappresentative". Lo ha sottolineato Giulio...

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Per lui il Parlamento era il tempio della democrazia, perchè era convinto della bontà della forma di governo parlamentare scelta dai Costituenti, perchè credeva nelle virtù delle Istituzioni rappresentative". Lo ha sottolineato Giulio Napolitano, figlio dell'ex Capo dello Stato, intervenendo in occasione della presentazione a Montecitorio dei 'Discorsi parlamentari di Giorgio Napolitano nel centenario della nascita', alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ricordando il padre, Giulio Napolitano ha evidenziato "la sua costante preoccupazione da Capo dello Stato di fronte all'indebolimento della funzione legislativa e di controllo del Parlamento e alla sterilità delle virulente contrapposizioni tra Governi e opposizioni di qualsiasi colore. Preoccupazioni che tante volte lo hanno indotto a rivolgere inviti e richiami all'Esecutivo, a riunirsi con i presidenti delle Camere per cercare soluzioni, a convocare i capigruppo di maggioranza e opposizione per invitarli al dialogo. Giorgio Napolitano era convinto che non c'è grandezza della nazione, non c'è salvezza della Repubblica senza la disponibilità, anche nei momenti di maggiore durezza del confronto politico, a parlare e ad ascoltarsi in Parlamento, con reciproco rispetto e con spirito costruttivo nell'interesse generale del Paese".