Nasry Asfura trionfa alle elezioni presidenziali in Honduras grazie al sostegno di Trump

In un contesto politico turbolento, il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha congratulato Nasry Asfura, il nuovo presidente eletto dell’Honduras, per la sua vittoria nelle recenti elezioni. Questa consultazione è stata caratterizzata da tensioni e accuse di irregolarità, ma ha visto anche un forte intervento da parte dell’ex presidente americano Donald Trump, che ha espresso il suo sostegno ad Asfura.

Il risultato finale della votazione, avvenuta il 30 novembre, ha visto Asfura, rappresentante del Partito Nazionale, ottenere il 40,27% dei voti, superando di poco il suo principale avversario, Salvador Nasralla, del Partito Liberal, che ha ricevuto il 39,53%. Questa competizione serrata ha sollevato interrogativi sulla credibilità del sistema elettorale honduregno, già segnato da precedenti controversie.

Sviluppo politico post-elettorale

Asfura, noto anche con il soprannome di Tito, ha ricoperto in precedenza il ruolo di sindaco della capitale Tegucigalpa e ha promesso di essere un presidente unificante per la nazione. In un video pubblicato dopo l’annuncio della vittoria, ha dichiarato: “Oggi, con profonda gratitudine, accetto l’onore di lavorare per voi. Estendo la mia mano affinché possiamo camminare insieme con determinazione per l’Honduras. Non vi deluderò.”

Le reazioni alle elezioni

Le elezioni non sono state però esenti da polemiche. Nasralla ha accusato le autorità elettorali di aver tradito il popolo honduregno, sostenendo che ci fossero stati tentativi di manipolazione dei risultati a favore di Asfura. In un post sui social media, ha messo in dubbio l’integrità del processo, chiedendo perché non venisse conteggiato ogni singolo voto.

In un’ulteriore dimostrazione di tensione, il presidente uscente, Xiomara Castro, ha visto la sua candidata, Rixi Moncada, piazzarsi solo al terzo posto con il 19,19% dei voti. Castro, esponente di sinistra, ha dichiarato che accetterà i risultati, ma ha anche definito l’intervento di Trump come un “colpo di stato elettorale.”

Implicazioni per la politica estera americana

Il sostegno di Trump ad Asfura ha evidenziato una chiara direzione della politica estera statunitense verso l’America Latina, dove gli Stati Uniti sembrano favorire governi di destra. Rubio ha affermato che il governo americano è ansioso di collaborare con la nuova amministrazione per migliorare la sicurezza e le relazioni economiche tra i due paesi. “Il popolo dell’Honduras ha parlato. Ci aspettiamo di lavorare con il suo governo per promuovere prosperità e sicurezza nel nostro emisfero,” ha scritto Rubio su un social.

Critiche internazionali e analisi

Nonostante il trionfo dichiarato, le elezioni hanno suscitato preoccupazioni a livello internazionale. L’Organizzazione degli Stati Americani (OAS) ha espresso la necessità di monitorare da vicino la situazione, condannando il fatto che i risultati siano stati annunciati mentre la contea di una piccola porzione di voti era ancora in corso. La credibilità del nuovo governo sarà quindi messa alla prova, soprattutto considerando le accuse di frode e il contesto politico instabile in cui è emerso.

L’Honduras ha una lunga storia di elezioni contestate, risalente al colpo di stato del 2009, e le tensioni attuali fanno temere un ulteriore deterioramento della situazione democratica. In questo scenario complesso, il futuro della governance in Honduras rimane incerto, con una nuova leadership che dovrà affrontare sfide significative fin dal primo giorno.