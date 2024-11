Una grossa novità arriva sulle tavole per questo Natale 2024. La lotta non sarà più solamente tra pandoro e panettone. Quest’anno un terzo contendente si aggiunge alla sfida: il panettone con farina d’insetti.

Arriva il PanCricri

Il PanCriCri è il primo panettone realizzato con i grilli, presenti sia in farina, che in pezzetti, caramellati e ricoperti di cioccolato.

Il PanCricri è stato presentato per la prima volta a Napoli, al Campionato del Mondo del Panettone, ma è originario del Piemonte, vicino a Torino.

Il suo creatore, Davide Muro, afferma che sono stati necessari vari esperimenti per dare al panettone un sapore gradevole.

Il PanCricri è senza lattosio, iper-proteico e contiene solo l’1% della farina è di grillo.

Le proprietà della farina d’insetti

La farina di grilli e insetti non è più una novità. Da gennaio l’Unione Europea ha dato il via libera ai prodotti che contengono non solo farina di grillo, ma anche le larve del verme della farina vendute surgelate, in pasta o essiccate. La farina di grilli è un’ottima fonte proteica, dal momento che contiene una media di oltre il 65% di proteine ad alto valore biologico. Inoltre, è anche ricca di fibre, calcio, vitamina B12, ferro, fosforo e sodio.