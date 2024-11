Per chi cerca un regalo fuori dagli schemi, che non solo sorprenda ma incanti, Le Botteghe Su Gologone sono la risposta perfetta. Quest’anno, per il Natale 2024, l’arte della tradizione sarda incontra il design contemporaneo in una collezione esclusiva di oggetti unici per la casa e la tavola, pensati per chi ama circondarsi di bellezza autentica e senza tempo.

Le botteghe di Su Gologone, creazioni uniche Sardegna-style

Ogni creazione di Le Botteghe Su Gologone è un’opera d’arte, frutto dell’ingegno e della passione della proprietaria del celebre Hotel in Sardegna, Giovanna Palimodde. La collezione si distingue per la sua capacità di raccontare una storia: quella dell’Isola, delle sue tradizioni, dei suoi simboli e colori, rielaborati con uno spirito moderno. Non si tratta di semplici oggetti, ma di pezzi esclusivi, ideali per chi desidera fare un regalo che lasci il segno.

Perfetti per un ambiente cosmopolita o per una casa al mare, gli oggetti de Le Botteghe Su Gologone donano un tocco di eleganza e calore a qualsiasi spazio, rendendo ogni angolo speciale con la loro unicità. Dai cuscini ricamatia mano ai runner dai colori vivaci, ogni elemento si caratterizza per la qualità artigianale e la scelta di materiali naturali come il lino, il cotone e la lana, lavorati secondo le tradizioni sarde.

Le creazioni proposte comprendono una varietà di articoli pensati per arricchire l’home decor e la mise en place: Ceramiche Colores: piatti dal design geometrico e dai colori caldi che trasformano ogni tavola in un’opera d’arte. Donne Sarde: una collezione esclusiva che celebra le iconiche donne sarde attraverso piatti e oggetti che raccontano la loro tradizione. Vetro Piatti&Bicchieri: l’arte del vetro, intramontabile e raffinata, espressa in piatti e bicchieri dipinti a mano che portano un tocco di lusso in ogni occasione. Runner Colores: tessuti lavorati a telaio, tinti con pigmentinaturali, per aggiungere un’inconfondibile sferzata di energia a ogni tavola. Cuscini stampati: con le loro geometrie vivaci e i colori accesi, i cuscini de Le Botteghe Su Gologone sono perfetti per dare un’impronta unica a divani, letti o lettini prendisole. Arazzi che celebrano la cultura sarda con motivi e simboli unici, capaci di arricchire e colorare qualsiasi spazio.

Regali di Natale, cosa comprare da Su Gologone

Questi oggetti non sono solo regali, ma esperienze da vivere, che racchiudono in sé il cuore pulsante della Sardegna. Ogni creazione è un simbolo dell’amore per le tradizioni, delle radici profonde della cultura sarda e della maestria artigianale che la contraddistingue. Sono oggetti che non si trovano facilmente altrove, destinati a chi cerca qualcosa di veramente speciale per il proprio Natale.

In un’epoca in cui l’unicità è il vero lusso, Le Botteghe Su Gologone offrono l’opportunità di fare un regalo che sarà apprezzato per la sua raffinatezza e originalità, perfetto per chi ama circondarsi di bellezza autentica e senza tempo. Per chi desidera regalarne uno, queste creazioni non sono solo oggetti per la casa, ma un vero e proprio patrimonio culturale da custodire e tramandare.