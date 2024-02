Natalità, Biscaglia (Bologna Bene Comune): "Da imprese e politica ora più welfare"

Bologna, 20 feb. (Adnkronos) - “Le soluzioni per affrontare il calo della natalità in Italia sono tante perché ciascun attore deve rendersi conto di questo grande problema da affrontare con responsabilità”. Sono le parole di Enrico Biscaglia, presidente di Associazio...

Bologna, 20 feb. (Adnkronos) – “Le soluzioni per affrontare il calo della natalità in Italia sono tante perché ciascun attore deve rendersi conto di questo grande problema da affrontare con responsabilità”. Sono le parole di Enrico Biscaglia, presidente di Associazione Bologna Bene Comune, intervenuto a Bologna agli Stati Generali della Natalità. “Le imprese devono promuovere un welfare capace di accogliere le esigenze delle mamme e delle famiglie – avverte Biscaglia – allo stesso tempo le scuole devono fare un percorso educativo che faccia cogliere qual è il valore che ha nell'ambito della realizzazione della persona il fare figli, la nuova vita". E ancora: "La politica deve fare il suo, deve impegnarsi di più perché il problema è così accelerato e grave che occorre una grande azione – ha proseguito – una presa in carico che ci auguriamo, vada al di là degli schieramenti, ogni parte politica potrà avere la sua ricetta, ma che deve essere un obiettivo di tutti.”

Bologna è la prima città in cui si tiene il Tour della natalità promosso oltre che dalla Fondazione per la Natalità anche dall'Associazione Bologna Bene Comune. “Il primo obiettivo degli Stati Generali della Natalità qui a Bologna è sicuramente alzare il livello di consapevolezza su questo problema, dargli una dimensione sul nostro territorio e, in secondo luogo, cercare di muovere tutti gli attori sociali, economici, politici a darsi un programma per affrontare l'inversione della curva che preoccupa tutti” conclude.