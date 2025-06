Nato: Magi, 'servono politica estera e difesa Ue, no mero aumento spese militari'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Non è mai positivo trovarsi costretti a ragionare di incrementare le spese per la difesa, ma non si può fingere che il rischio per la sicurezza europea non sia concreto. Le recenti azioni messe in atto dall’Amministrazione Trump, in rottura con i...

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Non è mai positivo trovarsi costretti a ragionare di incrementare le spese per la difesa, ma non si può fingere che il rischio per la sicurezza europea non sia concreto. Le recenti azioni messe in atto dall’Amministrazione Trump, in rottura con il passato, hanno dimostrato che non è più scontato che la politica estera statunitense coincida con gli obiettivi europei.

Serve una politica estera comune europea, una politica di difesa comune europea, non un approccio nazionalista che preveda il mero aumento della spesa militare dei singoli Stati. Per questo esprimiamo perplessità per un’impostazione eccessivamente quantitativa e frammentata che rischia di rendere l’Europa più vulnerabile, non più sicura”. Lo dichiara il segretario e deputato di Più Europa, Riccardo Magi.

“Se oggi si discute di difesa esclusivamente in termini contabili – aggiunge il Segretario di Più Europa – è perché finora è mancato il coraggio di costruire l’Europa politica di cui il mondo ha bisogno, questo è bene ricordarlo a chi, anche in Italia, ha lavorato contro l’integrazione e l’unità europea. L’incremento delle spese per la difesa ha un senso e aumenta la sicurezza collettiva soltanto a patto che sia accompagnato da una visione strategica europea, senza rischia di aggravare la frammentazione militare incidendo sui bilanci pubblici nazionali. La recente azione degli Stati Uniti in Medio Oriente, che la presidente Meloni ha definito ieri in Aula ‘un’opportunità’, dimostra esattamente l’entità dei rischi legati a decisioni militari unilaterali. Per questo l’Europa deve urgentemente rafforzare la propria capacità di difesa ma non può farlo soltanto rincorrendo cifre simboliche, né duplicando eserciti nazionali inefficienti. Per questo il Consiglio Europeo all’esito del vertice NATO di oggi deve compiere un atto di responsabilità storica, anche con modalità innovative. Solo un’Europa unita, consapevole e democratica può essere davvero sicura", conclude Magi.