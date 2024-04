'Ndrangheta, arrestato a Torino il pugile Luca Michael Pasqua

Questa mattina all’alba, i carabinieri del Ros hanno arrestato il pugile Luca Michael Pasqua conosciuto come “Luca Bazooka” all’aeroporto di Caselle, a Torino, rientrato da Miami, Florida. Il 40enne è stato subito trasferito nel carcere di Torino, dove sarà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I motivi dell’arresto

L’arresto di Luca Michael Pasqua è avvenuto nel campo dell’operazione Echidna, condotta il 4 aprile, in cui sono stati arrestati vari individui legati alle ‘ndrine Nirta e Pelle di San Luca, attive nella zona di Brandizzo, in provincia di Torino. Pasqua era tra le persone coinvolte in questa operazione ed era destinatario di misure cautelari. Le autorità ritengono che Pasqua abbia legami con gruppi criminali della n’drangheta operanti nella zona e che potrebbe essere coinvolto in attività illegali legate al crimine organizzato.

Arresto pugile Pasqua: l’inchiesta

Luca Michael Pasqua, si trovava in vacanza a Miami, in Florida, durante l’operazione che ha portato all’arresto di diversi individui legati alle ‘ndrine Nirta e Pelle di San Luca, operanti a Brandizzo, in provincia di Torino.

Tra gli arrestati figurano anche lo zio del pugile, Giuseppe Pasqua, e il cugino Domenico Claudio Pasqua, ritenuti le figure di spicco della locale di Brandizzo. L’indagine, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino, si concentra sulle infiltrazioni mafiose relative alla gestione degli appalti per la manutenzione dell’A32 Torino-Bardonecchia e del traforo del Frejus. Le autorità accusano la famiglia Pasqua di aver utilizzato intimidazioni e l’offerta di “protezione“, pratiche comuni delle cosche calabresi, per infiltrarsi negli appalti.