Nel caso Sangiuliano, l'ex ministro presenta una denuncia contro Maria Rosaria Boccia.

Il caso è in fase di esame da parte dei procuratori di Roma, che stanno valutando anche gli sforzi dell’impreditrice di guadagnarsi la fiducia di altri ministeri. A soli quattordici giorni dalla sua rinuncia, l’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano tenta di fare luce sulla situazione e come aveva anticipato, attraverso il suo avvocato, presenta un esposto contro Maria Rosaria Boccia, che l’ha accusato più volte di aver mentito. In tale esposto, l’avvocato Silverio Sica denuncia potenziali pressioni illecite contro l’ex ministro, che potrebbero configurarsi come tentativo di estorsione. L’avvocato di Sangiuliano non si esprime chiaramente, ma nel documento presentato alla procura offre una ricostruzione cronologica dettagliata di questi eventi, che a suo dire, dovrebbe rimanere strettamente privata.