Nel Maceratese, un individuo ha attaccato i suoi genitori a coltellate prima di tentare di togliersi la vita.

Nel pomeriggio, un incidente sconvolgente ha avuto luogo a Gagliole, un piccolo comune situato nel distretto di Macerata. Un ragazzo di 23 anni ha colpito alla gola i suoi genitori a casa con un coltello, ferendo entrambi, e poi ha cercato di togliersi la vita tagliandosi alla gola. Al momento, la Compagnia di Carabinieri di Camerino e l’Unità Operativa di Macerata sono sul posto per indagare sulle circostanze dell’evento e svelare la causa.

La madre, una donna di 60 anni, è stata rapidamente trasportata all’ospedale di Camerino e non corre pericolo di vita. Tuttavia, per il giovane di 23 anni e il padre di 65 anni, la situazione è molto più grave. A causa delle ferite alla trachea, il ragazzo è in condizioni critiche, mentre il padre ha subito gravi ferite da taglio al torace e all’addome. È in sala operatoria all’ospedale di Torrette di Ancona, con una prognosi riservata.