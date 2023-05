Home > Video > Nelle tende contro il caro affitti: la protesta degli studenti Nelle tende contro il caro affitti: la protesta degli studenti

"Non ne possiamo più, devono aiutarci. Abbiamo diritto a una casa e allo studio". Nelle tende contro il caro affitti, la protesta di studenti e giovani lavoratori continua imperterrita in tutta Italia. Noi siamo stati a trovarli davanti al Politecnico di Milano, quanto costa vivere e studiare nella metropoli lombarda? Cosa chiedono i ragazzi al governo? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro: ecco le loro risposte. Anche per voi il costo degli affitti è ormai insostenibile? Raccontateci la vostra esperienza o semplicemente diteci come la pensate nei commenti!