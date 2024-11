Neve in arrivo: allerta per le strade dell'Alto Adige

Le nevicate in Alto Adige

Con l’arrivo di una perturbazione attesa, l’Alto Adige si trova a fronteggiare una serie di nevicate che stanno interessando diverse zone, in particolare il Brennero e le aree circostanti. Le previsioni meteo indicano che la neve potrebbe cadere anche a Bolzano e nella valle dell’Adige, creando potenziali disagi per gli automobilisti. La Centrale viabilità della Provincia di Bolzano ha già segnalato la presenza di neve in carreggiata sull’autostrada del Brennero, tra il confine di stato e Bressanone, invitando tutti a prestare la massima attenzione.

Attenzione alla viabilità

Gli automobilisti sono esortati a mantenere la prudenza durante la guida, poiché le strade potrebbero presentarsi parzialmente innevate e scivolose. È fondamentale utilizzare l’attrezzatura invernale adeguata, come pneumatici da neve e catene, per garantire la sicurezza sia propria che degli altri utenti della strada. Le autorità locali raccomandano di evitare viaggi non necessari e di informarsi costantemente sulle condizioni meteorologiche e stradali prima di mettersi in viaggio.

Chiusure invernali e precauzioni

In aggiunta alle nevicate, si segnala che i passi montani come il Passo Stelvio, il Passo Rombo e il Passo Stalle sono attualmente chiusi per la stagione invernale. Queste chiusure sono state attuate per garantire la sicurezza degli automobilisti e per facilitare le operazioni di sgombero neve. È importante tenere presente che le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente, quindi è consigliabile rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali e le app dedicate alla viabilità.