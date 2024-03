Donazione incredibile a New York

Ha dell’incredibile una donazione arrivata a New York e più precisamente all’Albert Einstein College of Medicine, un’università che si trova nel quartiere del Bronx della città, uno dei più poveri in assoluto di NY. Una professoressa di pediatria, nonché presidente del consiglio di amministrazione, ha deciso di fare un enorme regalo agli studenti…

La donazione all’università

Il suo nome è Ruth Gottesman ed ha 93 anni. La donna ha deciso di donare all’università newyorkese la bellezza di un miliardo di dollari. La ex prof è vedova di un uomo che si occupava di finanza a Wall Street. La notizia della donazione ha portato gli studenti ad una incontenibile esplosione di felicità. Il motivo è molto semplice: grazie a questa incredibile somma, infatti, tanti giovani aspiranti medici potranno proseguire il loro percorso di studi in maniera del tutto gratuita.

A NY non è la prima volta

In realtà questa non è la prima volta che accade una cosa del genere a New York. L’Albert Einstein College of Medicine è già la seconda università della città americana in cui gli iscritti non sono tenuti a pagare le varie tasse che, si sa, sono sempre molto onerose.